Liverpool gaf Pennant voorkeur boven Dani Alves: ‘Ik was al akkoord’

De loopbaan van Dani Alves had er heel anders uit kunnen zien. In 2006 probeerde Liverpool de Braziliaan weg te halen bij Sevilla, maar op het laatste moment viel die deal in het water. Beide clubs bereikten geen overeenstemming over de transfersom en the Reds opteerden voor Jermaine Pennant. Dani Alves bleef nog twee jaar bij Sevilla en tekende vervolgens bij Barcelona.

In een interview met FourFourTwo blikt de rechtsback terug op de afgeketste transfer. "Ik had min of meer een akkoord met Liverpool. Maar om de een of andere reden ging het op het laatste moment niet door. Ik heb geen idee waarom niet, want ik voerde de onderhandelingen niet", zegt Dani Alves, die sinds dit seizoen voor Paris Saint-Germain speelt. "Andere mensen vertegenwoordigden me toen. Later in mijn carrière gebeurde iets soortgelijks bij Chelsea en Real Madrid."

"Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen voor mij en voor de supporters van Barcelona, want ik heb daar een prachtig verhaal kunnen schrijven", vervolgt Dani Alves. De 34-jarige international van Brazilië heeft de hoop nog niet opgegeven om in de Premier League aan de slag te gaan. "Ik heb die ambitie nog steeds, maar ik weet niet of het nog gaat gebeuren. Ik heb eerst nog genoeg te bereiken met Paris Saint-Germain."