‘Ik moet me nog inlezen, maar PSV is een club met heel veel mogelijkheden’

Frans Janssen is vanaf 1 december de nieuwe commercieel directeur bij PSV, zo maakte de koploper van de Eredivisie dinsdag bekend. De bestuurder komt over van buurman FC Eindhoven, waar hij nog geen jaar werkzaam was als clubvoorzitter. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik in Eindhoven twee geliefde clubs heb", verklaart Janssen.

"Toen PSV me benaderde, zag ik dat als een logische stap", voegt de toekomstige beleidsbepaler van PSV daaraan toe in gesprek met Omroep Brabant. Janssen is 'heel blij en trots' op zijn nieuwe baan. "Of ik bij FC Eindhoven minder met verstand en meer met mijn hart als voorzitter heb gewerkt? Nee hoor, dat verschil zie ik echt niet zo. Het is natuurlijk wel zo dat PSV een club van een andere grootte is."

Het is volgens Janssen nog te vroeg om iets over zijn inhoudelijke plannen prijs te geven. "Ik moet me nog inlezen, maar PSV is een club met heel veel mogelijkheden. Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen aan het benutten van die kansen. Ik heb de nodige internationale ervaring en daar hoop ik bij PSV ook gebruik van te kunnen maken", aldus Janssen.