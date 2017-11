Dabo maakt indruk: ‘Man, in het begin is boodschappen doen al een avontuur’

Na een moeizame start heeft Fankaty Dabo zijn draai gevonden bij Vitesse. De huurling van Chelsea kreeg in zijn eerste weken veel kritiek te verduren, maar heeft sterke optredens tegen Zulte Waregem, sc Heerenveen en PSV achter de rug. Dabo weet dat het beter gaat, maar wil zich nog niet rijk rekenen. "Ik ga nu niet staan juichen."

Het is zaak om stabiel te blijven, vertelt de Engelse rechtsback. "Ja, ik zit in de lift. Maar één slechte beurt en er is kritiek. Ik moet de vorm houden." In het begin moest Dabo overal aan wennen, geeft hij aan. Het zorgde voor een 'zware start' in Arnhem. "De taal, de speelwijze, het eten, de cultuur, het land. Maar ik heb me aangepast. Niet dat ik er nu ben. Helemaal niet. Maar het gaat beter. Ook begrijp ik het Nederlandse voetbal beter", vertelt hij daags voor het Europa League-duel met Zulte Waregem aan het Algemeen Dagblad.

"Vergis je niet, dit is een heel grote stap. Man, in het begin is boodschappen doen al een avontuur", vervolgt de 22-jarige huurling, die het afgelopen seizoen op huurbasis afsloot bij Swindon Town. In de Eredivisie gaat het voetbal volgens hem veel sneller dan in de League One. "En voetballen in het buitenland vergt gewenning. Sterren in de Eredivisie moeten zich ook aanpassen aan de Premier League. Dat is dan een totaal andere competitie. Omgekeerd geldt voor mij hetzelfde. Het kost allemaal tijd."