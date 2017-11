‘Koeman was dat in mijn geval, ik heb te weinig kansen gehad bij Feyenoord’

Ruud Vormer speelde in het verleden twee jaar voor Feyenoord, maar de middenvelder bloeide pas weer op toen hij de Rotterdammers inruilde voor Club Brugge. In de Belgische Pro League is de 29-jarige Vormer wekelijks een van de uitblinkers en dat weerhoudt hem er ook een beetje van om weer verder te kijken naar een nieuw avontuur.

“Weggaan? Soms denk ik: ja! En soms denk ik: ik zit hier goed, mijn vrouw heeft het naar haar zin, de kinderen ook. Nooit files als je de kant van Brugge uit gaat, alleen een keer na een wedstrijd op zondag. Ik heb nog 2,5 jaar contract, we zien wel”, vertelt hij in gesprek met Sport/Voetbalmagazine. Vormer is daarnaast bang dat hij opnieuw een trainer tegenkomt die hem niet op waarde schat: “Eén keer in je carrière kom je wel eens zo'n trainer tegen. Ronald Koeman, in mijn geval.”

De onlangs bij Everton ontslagen oefenmeester was de coach in De Kuip toen Vormer daar speelde en hij slaagde er onder Koeman nooit in om een onbetwiste basisplaats te veroveren: “Ik heb er gewoon te weinig kansen gehad. Ik speelde er op de zes en daar stond Jordy Clasie, dé man in Rotterdam. Speel die er maar uit. Dat lukte dus niet. Op acht heeft Koeman het een keer met mij geprobeerd en dat ging heel goed, vond ik, maar toen kreeg ik een scheur in mijn lies. Het zat me in Rotterdam gewoon niet mee. Het zij zo.”