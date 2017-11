Arsenal overweegt groot bod: ‘Niet gedacht dat Lozano zó goed zou presteren’

Arsenal blijft Hirving Lozano nauwgezet volgen. Begin oktober doken al geruchten op over de interesse uit Londen voor de aanvaller van PSV en woensdagochtend gooit The Sun er een schepje bovenop. Volgens de boulevardkrant wil Arsenal zich in januari met 34 miljoen euro melden voor de Mexicaan, die wordt gezien als opvolger van Alexis Sánchez.

Lozano, die ook aan Manchester United wordt gelinkt, is uitstekend begonnen in de Eredivisie. Met negen doelpunten voert hij de topscorerslijst van de competitie aan; hij werd bovendien de eerste speler die scoorde in zeven van zijn acht eerste Eredivisie-wedstrijden trefzeker was. Marco Garcés, sportief directeur van zijn vorige club CF Pachuca, had 'wel verwacht' dat Lozano zou aarden in het buitenland.

"Hi heeft ons geholpen met het winnen van twee toernooien, maar het is lastig om te verwachten dat hij zó goed zou presteren", erkent Garcés evenwel in gesprek met ESPN. "Hij houdt van de druk en van de uitdaging om steeds een extra stap te zetten. Daardoor is het moeilijk te voorspellen waar zijn plafond ligt. Hoe groter de uitdaging, hoe beter hij presteert."

Lozano was in zijn laatste twaalf duels voor club en land betrokken bij vijftien treffers, met twaalf doelpunten en drie assists. De 22-jarige smaakmaker van PSV is zijn oude club nog altijd van dienst, legt Garcés uit. "Dit helpt ons bij het aantrekken van spelers. We kunnen nu zeggen dat we spelers voorbereiden om te excelleren in Europa. Dat geldt ook voor de jongens die we al hebben. Ze weten dat hun dromen uit kunnen komen, want ze kijken elke week naar hem."