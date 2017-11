‘Het was je droom om met Feyenoord CL te spelen en dan zit je op tribune’

Bart Nieuwkoop maakte in de heenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League zijn eerste minuten en de rechtsback hoopt woensdagavond in Oekraïne voor het eerst de negentig minuten vol te maken in het miljardenbal. Een flinke scheur in zijn hamstring zorgde ervoor dat Nieuwkoop de eerste maanden van het seizoen toe moest kijken en zo onder meer de thuiswedstrijd tegen Manchester City aan zich voorbij moest laten gaan.

“Je hoort de muziek van de Champions League steenhard door de speakers van het stadion knallen, het is altijd je droom geweest om tegen zulke grote sterren te spelen en met Feyenoord in de Champions League uit te komen en dan zit je op de tribune…”, blikt hij terug in gesprek met De Telegraaf. Terwijl Nieuwkoop net weer fit is, kampt Feyenoord met een heuse blessuregolf centraal achterin, waarvan onder meer Eric Botteghin het slachtoffer is geworden.

De Braziliaan is teruggekeerd naar Brazilië om daar aan zijn herstel te werken en Nieuwkoop snapt wel dat zijn ploeggenoot ervoor heeft gekozen niet elke dag in Rotterdam aanwezig te zijn, waar hij telkens zou zien hoe zijn collega’s gewoon gaan trainen: “Dan denk je ‘shit’, want je wordt er elke dag mee geconfronteerd dat je geblesseerd bent.”

Nieuwkoop, die denkt dat Feyenoord zich snel weer gaat herpakken, kreeg onlangs ook het nieuws te horen dat zijn voorganger in De Kuip, Rick Karsdorp, er met een zware knieblessure geruime tijd uit zal liggen: “Ik heb Rick meteen een bericht gestuurd. Hij is inmiddels geopereerd. Hij zal wel honderden berichten krijgen. De jongens van Feyenoord hebben hem volgens mij allemaal wat gestuurd om hem te steunen. Hij gaat een pittige tijd tegemoet.”