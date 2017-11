Keuzes Dick Advocaat leiden tot irritatie: ‘Dan telt dat ineens niet’

Jeroen Zoet leek nog niet zo lang geleden af te stevenen op een onbetwiste basisplaats bij het Nederlands elftal, maar bondscoach Dick Advocaat koos, tot frustratie van de doelman van PSV, in de afgelopen vijf interlands voor Jasper Cillessen. Zoet legt zich neer bij het besluit van de keuzeheer, al is hij het niet eens met de keuze van Advocaat om voor de reservedoelman van Barcelona te gaan.

“Absoluut niet zelfs. Maar ik kan er niets meer aan veranderen, dus heeft het niet veel zin daar lang bij stil te blijven staan. Ik kan mezelf zeker de laatste maanden niets verwijten, omdat ik bij mijn club top presteer. Als dat niet zo is, zou ik ook niet zulke uitspraken doen. Het is een keuze geweest van de bondscoaches, daar moet ik mee omgaan”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Zoet noemt het vervelend dat het in dit geval blijkbaar om andere dingen dan wedstrijdritme gaat: “De ene keer gaat het wel over het hebben van ritme en een andere keer telt dat ineens niet. Dat is verwarrend.” De keeper denkt dat de vele wisselingen in de basis bij het Nederlands elftal niet hebben geholpen.

Volgens Zoet werkt dat teleurstelling en onzekerheid in de hand en zou hij zich, als er wel een vaste basis zou zijn waarin er geen plek is voor hem, daar beter in kunnen schikken: “Maar zoals het nu is gegaan, is niet goed geweest. Nu schik ik me ook in die rol, maar ik ben het er niet mee eens.” De 26-jarige doelman van de Eindhovenaren kwam tot nu toe negen keer in actie voor Oranje.