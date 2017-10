Mourinho hakte knoop door en passeerde Lukaku: ‘Blind was mijn keuze’

Daley Blind maakte dinsdagavond tegen Benfica vanaf de strafschopstip zijn allereerste doelpunt in een Europees bekertoernooi, maar het was voorafgaande aan de penalty geen zekerheid dat de Oranje-international mocht aanleggen. Romelu Lukaku en Ander Herrera hadden ook wel oren naar het buitenkansje, maar José Mourinho hakte de knoop door.

“De reden was dat Anthony Martial de eerste speler was die ‘m mocht nemen, maar hij miste (eerder in de wedstrijd, red.). Hij stond bij die tweede strafschop niet meer op het veld en de spelers wilden allemaal de verantwoordelijkheid nemen. Romelu wilde hem graag nemen, Ander Herrera ook, maar ik koos Blind. Het was mijn beslissing”, deed Mourinho uit de doeken bij BT Sport.

Eerst lijkt Romelu Lukaku 'm te gaan nemen, dan Ander Herrera en uiteindelijk mag Daley Blind het doen! Toch nog een Nederlandse goal vanavond ???????????? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 31 oktober 2017

“We trainen, ik analyseer, ik probeer de juiste beslissing te nemen. Martial miste er in de afgelopen dagen geen eentje, hij heeft er een hoop genomen tegen drie goede keepers. Hij miste nu wel, dus soms neem je een verkeerde beslissing. Maar daarna was Daley mijn keuze op het moment zelf”, ging de Portugees verder. Manchester United gaat momenteel met twaalf punten uit vier wedstrijden aan kop in Groep A, maar is doordat FC Basel en CSKA Moskou in theorie ook allebei nog op twaalf punten kunnen komen, officieel nog niet zeker van de volgende ronde.

“Hebben we ons nog niet gekwalificeerd? We hebben vier overwinningen en dat is nog niet voldoende?”, knipoogde Mourinho. “Dat laatste punt moeten we pakken in de laatste twee wedstrijden. Ondanks de wijzigingen in de ploeg, waarmee we de dynamiek en routine van het elftal hebben verstoord, hebben we twee keer gescoord, geen tegendoelpunten gehad, drie punten veroverd, geld verdiend voor de club en geen blessures opgelopen.”