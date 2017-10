Conte: ‘Ik heb het niet graag over geluk, maar dat was geen terechte stand’

AS Roma was dinsdagavond met 3-0 te sterk voor Chelsea en twee van de Italiaanse treffers vielen voor rust. Antonio Conte was echter niet ontevreden met het spel van zijn ploeg in het eerste bedrijf en vond de 2-0 ruststand dan ook geen terechte afspiegeling van de verhoudingen op het veld.

“Eerlijk gezegd denk ik dat we goed hebben gespeeld in de eerste helft, we hadden veel pech. We kregen doelpunten tegen die we hadden kunnen voorkomen. Waar ik wel teleurgesteld in ben, is onze tweede helft. Roma liet veel meer een wil om te winnen zien”, analyseerde de Italiaan na de wedstrijd bij Mediaset. “Het resultaat bij Qarabag FK (dat gelijkspeelde tegen Atlético Madrid, red.) interesseert me eerlijk gezegd niets.”

“Wat me wel interesseert is dat we nooit meer zulke tweede helften spelen als deze. Ik praat niet graag over geluk, maar 2-0 was geen eerlijke afspiegeling aan het einde van de eerste helft. Onze tweede helft was erg slecht”, gaat hij verder. Roma-trainer Eusebio Di Francesco was uiteraard te spreken over de prestatie van zijn ploeg: “We wisten dat we het moeilijk zouden kunnen krijgen door hun tactiek, maar we hebben ook laten zien dat we hen pijn kunnen doen op de counter als we standhielden onder die druk.”

“We hebben dat bewezen, maar ik zeg dat we hier niet moeten stoppen. Deze zege moet een beginpunt zijn voor Roma. Ik geloof in mijn werk en in wat ik doe. Het duurde even voordat de jongens door hadden wat ik echt wil, maar we plukken nu de vruchten van dat werk en iedereen weet nu wat er verwacht wordt”, sluit de oefenmeester, die afgelopen zomer instapte bij i Giallorossi, af.