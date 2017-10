Barcelona baalt van Proto; Juventus verlaat Lissabon als morele winnaar

Barcelona staat met anderhalf been in de achtste finales van de Champions League. Het team van Ernesto Valverde kwam dinsdag bij Olympiacos echter niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, hoofdzakelijk dankzij een goed optreden van Silvio Proto. Het toegangsbewijs voor de knock out-fase kan zodoende in de volgende ronde worden behaald. Juventus bleef tegelijkertijd overeind bij Sporting Portugal, dat moest winnen om zich écht in de strijd om de tweede plaats te mengen.

Olympiacos - Barcelona 0-0

Het team van Valverde had in het eerste bedrijf meer balbezit en creëerde ook kansen, maar stuitte op een uitstekende Silvio Proto. Met name Lionel Messi was dicht bij een doelpunt. Proto keerde twee inzetten van de Argentijn, die richting de rust ook een vrije trap richting de bovenhoek onschadelijk zag worden gemaakt. Olympiacos stond achterin goed opgesteld en produceerde tegelijkertijd snelle en gevaarlijke tegenaanvallen, zónder Marc-André ter Stegen in de verlegenheid te brengen. Domper op de eerste helft voor Barcelona was het uitvallen van Sergi Roberto, op slag van rust.

Barcelona was ook na rust niet in staat om afstand te nemen van Olympiacos, dat de ruimtes klein hield en Messi niet uit het oog verloor. De grootste kans was voor Luis Suárez, die het leer weliswaar over Proto maar tegen de lat werkte. Hoe de bezoekers het ook probeerden, Proto bleef uitblinken, Olympiacos hield met hangen en wurgen stand en pakte tegen nota bene Barcelona het allereerste punt na vier duels.

Sporting Portugal - Juventus 1-1

Het team van Jorge Jesus liet in de eerste twintig minuten een goede indruk achter. Sporting, met Bas Dost in de basis, zette Juventus vast op eigen helft, al resulteerde de pressie aanvankelijk niet in grote kansen. In de twintigste minuut was het echter raak: Gianluigi Buffon werkte een inzet van Gelson Martins in de voeten van Bruno César, die het leer laag tegen de touwen schoot. Juventus bleef in het restant van de eerste helft moeite hebben met het spel van os Leoes, maar liet ook na om de enige grote kans te benutten. Sami Khedira kon niet snel genoeg in de doelmond zijn om van een misstap van Rui Patricio te profiteren.

In de tweede helft kon het duel alle kanten op, met kansen over en weer. Zo had Rui Patricio twintig minuten voor tijd een uitstekende redding in huis op een kopbal van Gonzalo Higuaín. Juventus bleef drukken en dat resulteerde elf minuten voor tijd in de 1-1; Higuain kreeg de bal van Juan Cuadrado en verschalkte Rui Patricio. Tot meer waren de ploegen niet in staat, al had een inzet van Bruno Fernandes zo'n rare curve dat de bal uiteindelijk niet hoog over maar op het dak van het doel van Buffon belandde. Het verschil tussen beide teams blijft zodoende drie punten, in het voordeel van Juventus.