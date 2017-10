PSG en Bayern München bekeren verder; Kurzawa helpt club aan record

Paris Saint-Germain en Bayern München gaan naar de achtste finales van de Champions League. Omdat de grootmachten dinsdagavond allebei wonnen, is er voor Anderlecht en Celtic geen beginnen meer aan: zij moeten uitmaken wie doorstoot naar de Europa League. PSG was met 5-0 te sterk voor Anderlecht, mede door een hattrick van Layvin Kurzawa, terwijl Bayern met 1-2 won van Celtic. PSG is de eerste club die meer dan zestien keer scoorde in de eerste vier groepsduels van een Champions League-seizoen.

Paris Saint-Germain - Anderlecht 5-0

De laatste actie van de eerste helft was misschien wel de fraaiste. Neymar had al een aantal schoten gelost en was ditmaal succesvol, nadat hij vanaf de linkerflank naar binnen trok en de bal van buiten het strafschopgebied in de verre hoek mikte. De Braziliaan was daarmee verantwoordelijk voor de 2-0; eerder had Marco Verratti de score geopend. De Italiaan was het eindstation van een vloeiende combinatie in het vijandelijke strafschopgebied. Neymar vond Kylian Mbappé, die het overzicht hield en Verratti bediende. De middenvelder krulde de bal buiten bereik van keeper Frank Boeckx. De 2-0 was een logische ruststand, want PSG domineerde volledig voor eigen publiek.

Na rust leek Anderlecht beter om te gaan met de druk. De bezoekers waren in de eerste minuten na rust vaker op de helft van PSG dan in grote delen van het eerste bedrijf, maar toch duurde het niet lang voor de 3-0 viel. Kurzawa kon binnenwerken nadat een vrije trap van Neymar via Boeckx op de paal belandde. De Pool zou de wedstrijd na rust volledig naar zijn hand zetten met een hattrick. Eerst kopte Kurzawa binnen bij de tweede paal na heerlijk voorbereidend werk van Neymar en Dani Alves; de 5-0 kwam voort uit een lage streep in de verre hoek. Boeckx stond als aan de grond genageld.

Celtic - Bayern München 1-2

Met Arjen Robben in de basis wist Bayern de Schotten niet de wil op te leggen. Afgezien van het openingsdoelpunt, halverwege de eerste helft, was het eerste bedrijf evenwichtig en ook na de onderbreking deed Celtic goed mee. De ploeg van Brendan Rodgers, die twee weken geleden met 3-0 onderuit ging, had de 0-1 aan zichzelf te wijten. Miscommunicatie tussen verdediger Dedryck Boyata en doelman Craig Gordon zorgde ervoor dat Kingsley Coman kon profiteren na een lange bal van Sven Ulreich, die en passant de eerste Duitse keeper werd die een Champions League-doelpunt voorbereidde sinds Opta de statistieken bijhoudt.

Verder zal Rodgers niet heel ontevreden zijn geweest over de eerste helft. In de counter toonde de thuisploeg zich af en toe gevaarlijk, al controleerde Bayern wel op het middenveld. In de tweede helft liet Celtic zich weer gelden: Ulreich moest een gevaarlijk schot van Stuart Armstrong keren. Zestien minuten voor tijd kwam de thuisploeg zelfs op gelijke hoogte. James Forrest baande zich een weg door een aantal belagers en bediende Callum McGregor met een prachtige steekpass, waarna McGregor doelman Ulreich behendig verschalkte. Het was een verdiend doelpunt, maar lang kon Celtic er niet van genieten. Javi Martínez stelde orde op zaken via een kopbal op aangeven van David Alaba. Overigens was Danny Makkelie de arbiter op Celtic Park.