Blind schiet chaotische strafschop achter hulpeloze keeper Svilar

Manchester United is zo goed als zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. Het elftal van José Mourinho won dinsdagavond ook de vierde groepswedstrijd: Benfica werd op Old Trafford met 2-0 geklopt. Daley Blind bepaalde de eindstand vanaf elf meter. Tegelijkertijd verloor FC Basel met 1-2 van CSKA Moskou; beide ploegen hebben nu zes punten. Benfica staat puntloos onderaan.

Manchester United - Benfica 2-0

Het geluk was voor rust niet aan de zijde van Benfica, en zeker niet aan die van doelman Mile Svilar. Dat leek aanvankelijk nog wel het geval, want na een kwartier dook de achttienjarige keeper de goede hoek in bij een strafschop van Anthony Martial. Svilar keerde de inzet: een mooie opsteker nadat hij twee weken geleden blunderde bij het enige doelpunt tegen Manchester United (0-1). De strafschop was het gevolg van een overtreding van Douglas op Martial zelf, die de linkerhoek koos. Overigens had ook collega-keeper David de Gea even later een prachtige redding in huis, na een afstandsschot van Diogo Gonçalves.

Over het geheel was Benfica voor rust de betere ploeg, maar toch kwam Manchester United vlak voor rust op voorsprong. De bal spatte uiteen op de paal na een poeier van Nemanja Matic, maar via de rug van Svilar werd het 1-0. Hij werd daarmee de jongste doelman ooit die een penalty stopte en de jongste speler die een eigen doelpunt maakte in het miljardenbal (18 jaar, 65 dagen). Door toedoen van Blind werd de marge verdubbeld, al ging daar veel heisa aan vooraf. Nadat invaller Marcus Rashford werd neergehaald door Andreas Samaris leek Lukaku de penalty te nemen, vervolgens trad Ander Herrera naar voren en uiteindelijk was het Blind, die door het midden raak schoot.

FC Basel - CSKA Moskou 1-2

De ruststand van 1-0 was zonder meer verdiend te noemen: FC Basel speelde beter voetbal, al klikte het in offensief opzicht niet altijd. De 1-0 mocht er hoe dan ook zeker zijn: Igor Akinfeev redde heerlijk op een inzet van Mohamed Elyounoussi, maar Luca Zuffi werkte de bal met een boog alsnog in het doel. Na rust zocht CSKA nadrukkelijk naar de 1-1, sprong FC Basel niet goed om met de ruimte die men kreeg, en verscheen de gelijkmaker alsnog op het scorebord: Alan Dzagoev werkte de bal heerlijk over Tomas Vaclik heen. Elf minuten voor tijd viel de beslissing. FC Basel kreeg de bal niet goed weg, waarna Pontus Wernbloom met een laag en hard schot de 1-2 liet aantekenen. FC Basel was daarna nog woest dat een charge van Georgi Schennikov op Renato Steffen in het strafschopgebied niet met een penalty werd bestraft.