Guardiola voorspelt: ‘We zullen lijden zoals we nooit geleden hebben’

Manchester City kan zich woensdag verzekeren van een plek in de achtste finales van de Champions League. De lijstaanvoerder uit de poule van Feyenoord heeft genoeg aan een puntendeling op bezoek bij Napoli, maar met die instelling wil Josep Guardiola zijn ploeg niet het veld op sturen in Italië. "Waarom zouden we voor een gelijkspel spelen als we voor de winst kunnen spelen?", vraagt de trainer zich af.

"We gaan proberen te winnen. Of het nu tegen West Bromwich Albion is of tegen Napoli: als we op het veld staan, spelen we om te winnen", kondigt de oefenmeester aan. Makkelijk wordt het niet, beseft Guardiola. Integendeel: hij voorspelt een ongekend zware opgave voor zijn ploeg in Stadio San Paolo. Twee weken geleden won Manchester City in eigen huis moeizaam met 2-1. "Er wacht ons een enorme uitdaging. Er komen momenten waarop we moeten verdedigen en momenten waarop we gaan lijden zoals we nooit geleden hebben."

"Ik zal zien hoe we daarop gaan reageren. De spelers weten dat ze nog beter kunnen worden en dat willen ze ook", citeert de Daily Mail de Spanjaard. Collega Maurizio Sarri van Napoli zei te hopen op 'bange gezichten' bij de Engelsen, maar daar zal volgens Guardiola geen sprake van zijn. "Angst? Dat hebben we niet, maar we hebben wel veel respect voor de manier waarop zij spelen. Van angst moet alleen nooit sprake zijn."

Manchester City droomt van het winnen van de Champions League en is dit seizoen een van de best draaiende teams van Europa. Guardiola weet hoe groot de hunkering naar succes is in het Etihad Stadium. Wij zijn een jonge club, we hebben geen historie zoals Juventus, Barcelona en Real Madrid. We hebben maar vier spelers die op dit niveau hebben gespeeld en we hebben veel jonge jongens. Het is een belangrijke wedstrijd, om als club te groeien."