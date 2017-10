Bosz countert kritische landgenoot: ‘Natuurlijk hebben we een plan B’

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en APOEL Nicosia van woensdagavond is voor Peter Bosz van groot belang. De Duitsers staan momenteel laatste in Groep H van de Champions League en verzamelden pas één punt. Omdat het deze maand ook in de Bundesliga niet goed gaat, is de kritiek op Bosz aangezwollen. De trainer heeft desondanks vertrouwen in zijn eigen kunnen.

Dinsdag toonde landgenoot Huub Stevens zich kritisch op Bosz: bij Sport1 insinueerde de Limburger dat zijn landgenoot geen tweede plan heeft. Dat verwijt kreeg Bosz ook te horen in zijn tijd bij Ajax: de trainer zou te veel leunen op zijn bekende, offensieve speelstijl. "Natuurlijk hebben we een plan B", countert Bosz op de persconferentie voor het duel met APOEL. "Als je goed hebt gekeken, dan kon je dat zien. Tegen Hannover 96 (4-2 nederlaag, red.) werd plan A niet goed uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar hebben gesproken over plan A."

Real Madrid en Tottenham Hotspur voeren de groep aan met zeven punten. De volgende ronde is dan ook ver uit zicht voor Dortmund. "Als er nog een kans is, moet je erin geloven. Dat doe ik en dat zal het team ook doen. Het is een belangrijke wedstrijd. We kunnen werken aan onze speelstijl en weer vertrouwen opdoen", citeert Kicker de oefenmeester. Iemand die in het bijzonder aan zijn zelfvertrouwen kan werken, is Pierre-Emerick Aubameyang. De spits heeft drie officiële duels op rij niet gescoord en dat overkomt hem zelden.

"Als Auba hard werkt en het team hem de kansen geeft, dan komt het goed", voorspelt Bosz. "Iedere spits heeft in een seizoen een periode van één, twee of drie wedstrijden waarin hij niet scoort. Dat is het geval met Auba. Omdat ik hem op de training zie, weet ik zeker dat hij de situatie snel zal kantelen." Dortmund staat op basis van doelsaldo onderin de poule; het enige punt werd gehaald op Cyprus. Twee weken geleden werd het 1-1 tussen APOEL en BVB.