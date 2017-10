Ajax Onder-19 poetst enorme blunder met prachtige treffers weg in Polen

Ajax Onder-19 heeft dinsdagavond het heenduel met de leeftijdsgenoten van Legia Warschau in de tweede ronde van de UEFA Youth League afgesloten met een ruime overwinning. De talenten van de Amsterdammers wonnen met 1-4 op bezoek in de Poolse hoofdstad en bezorgen zichzelf zo een goede uitgangspositie voor de return in Amsterdam.

AFC Ajax Onder-19 heeft de zaak inmiddels weer omgekeerd, maar kwam in eerste instantie op achterstand door deze gruwelijke blunder! ?? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 31 oktober 2017

De hoofdrol voor het duel was voor doelman Issam El Maach, die er na een halfuur spelen voor zorgde dat Ajax op achterstand kwam. De bezoekers waren tot dat moment de bovenliggende partij en zagen onder meer een poging van Kai Sierhuis van de lijn gehaald worden. De doelman trapte echter compleet over een onschuldige terugspeelbal van Navajo Bakboord heen, waardoor Ajax uit het niets tegen een achterstand aankeek. Via Sierhuis, die na een goede pass van Jurgen Ekkelenkamp uithaalde, werd de stand voor de rust nog genivelleerd en de Amsterdammers namen na rust afstand via een heerlijke goal van Darren Sidoel. De verdediger haalde van grote afstand uit en zag zijn bal het net in vliegen.

Even leek het erop dat Sidoel zelf zijn mooie treffer weer zou wegpoetsen door het veroorzaken van een strafschop, maar El Maach keerde de poging van elf meter. Sierhuis zorgde er tien minuten voor tijd voor dat het team van John Heitinga wat rustiger kon ademhalen: de spits nam de bal na een afgeslagen corner in één keer uit de lucht en schoot practig raak. Via invaller Victor Jensen werd het in de slotminuut ook nog 1-4.