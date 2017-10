‘Fraser ergert zich groen en geel aan agressief gebarende Oyf’

Valery Oyf zorgt dit seizoen voor irritaties bij Vitesse, zo meldt Omroep Gelderland dinsdag. De commissaris heeft formeel een adviserende rol, maar probeert zich af en toe te bemoeien met het technisch beleid. De Rus, een goede relatie van eigenaar Alexander Chigirinsky, zou zich op het ereterras 'zeer regelmatig' ergeren aan het veldspel en keuzes die trainer Henk Fraser maakt.

Niet zelden reageert Oyf met 'felle bewoordingen en agressieve gebaren', als Vitesse niet speelt zoals hij graag ziet. Fraser ergert zich op zijn beurt juist 'groen en geel' aan de bemoeienissen van Oyf, zo schrijft de regionale omroep. De trainer ontkent niets. "Nee, dat doe ik niet. Maar ik focus mij volledig op mijn werk met de spelers en staf. Ik wil me hierdoor niet laten afleiden. Met Mo Allach heb ik een uitstekend contact en dat is het belangrijkste."

Algemeen directeur Joost de Wit ontkent evenmin dat er sprake is van Russische inmenging. Hij wil niets bagatelliseren, geeft De Wit aan. "Maar verder ga ik er niet op in. Wat ik wel wil benadrukken is dat zij heel duidelijk toezichthouders zijn. De trainer maakt hier de opstelling en niemand anders. En Mo Allach doet het technisch beleid. Wij nemen de beslissingen."

Overigens is het maar de vraag hoe lang Allach nog bij Vitesse blijft. Zondag meldde het Israëlische ONE dat Maccabi Haifa interesse heeft in de technisch directeur van Vitesse. De Wit bevestigt dat de club zich heeft gemeld bij Allach. "Het is een compliment voor de mooie dingen die hier de laatste vier jaar zijn neergezet. Op het gebied van scouting, de structuur in de opleiding." Als de interesse niet snel concreet wordt, wil Vitesse in de winterstop zelf met Allach praten.