Keuze voor Amrabat dichterbij na definitieve selectie voor Marokko

Sofyan Amrabat maakt deel uit van de definitieve selectie voor het WK-kwalificatieduel met Ivoorkust, zo heeft de voetbalbond van het Noord-Afrikaanse land dinsdagavond bekend gemaakt via de officiële kanalen. De middenvelder van Feyenoord wordt ook in verband gebracht met het Nederlands elftal en kiest, als hij minuten maakt tegen de de Olifanten, definitief voor Marokko.

Amrabat maakte in september al eens deel uit van de voorlopige selectie van Marokko, maar kon toen door een liesblessure niet in actie komen. De Feyenoorder praatte sindsdien ook met een afvaardiging van de KNVB en werd door bondscoach Dick Advocaat omschreven als een ‘potentiële international’. Een selectie voor de laatste kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal bleef echter uit en Amrabat leek begin deze maand al zijn keuze duidelijk te maken toen hij in Marokko op de tribune zat tijdens het duel met Gabon.

De middenvelder kwam eerder tijdens twee oefenwedstrijden al in actie voor de Leeuwen van de Atlas en kan met Marokko op 11 november tegen Ivoorkust een WK-ticket veiligstellen. Voor die belangrijke wedstrijd zijn ook twee andere spelers die actief zijn in de Eredivisie van de partij: Ajacied Hakim Ziyech, FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi en Karim El Ahmadi, ploeggenoot van Amrabat bij Feyenoord, hebben ook een uitnodiging gekregen van bondscoach Hervé Renard.