Brad Jones ziet positieve kanten: ‘Dat biedt ons kans om te verrassen’

Feyenoord is nog altijd puntloos in de groepsfase van de Champions League en de Rotterdammers nemen het woensdagavond in Oekraïne op tegen Shakhtar Donetsk, de club die twee weken geleden in De Kuip nog met 1-2 te sterk was voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Doelman Brad Jones snapt wel dat de verwachtingen van de buitenwacht niet heel hoog gespannen zijn, maar denkt ook dat daar wellicht een voordeel uit te halen valt.

“De verwachtingen zijn laag, maar dat biedt ons ook een mooie kans om ons juist van een verrassende kant te laten zien op dit niveau”, blikt hij op een perspraatje, opgetekend door RTV Rijnmond, vooruit op het duel van woensdag. Feyenoord kampt de afgelopen weken met een flinke blessurecrisis, waarbij vooral de achterhoede zwaar getroffen is.

De Australische goalie geeft aan dat het ontbreken van een aantal centrale verdedigers deels de oorzaak is van de slechte resultaten van de laatste tijd: “De vele wijzigingen en blessures in de achterste linie hebben natuurlijk zijn uitwerking op het hele team. We gaan sterker worden. Zeker als oudere speler probeer ik de jongere jongens te helpen.”