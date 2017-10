‘Ik heb FC Twente op spelers als Kolarov, Matic en Ivanovic gewezen’

Spira Grujic is allesbehalve onder de indruk van de jeugdopleiding van FC Twente. De oud-verdediger van onder meer Twente en ADO Den Haag start met een nieuwe voetbalacademie en keek ook even rond bij de academie van de Tukkers: "Ik was een beetje teleurgesteld over de kwaliteit", aldus Grujic bij RTV Oost.

"De twee belangrijkste dingen wat FC Twente moet doen zijn de scouting en de voetbalacademie. Zonder goede scouting en voetbalacademie zal FC Twente nooit meer de top bereiken", zegt Gruijic, die de Eredivisionist meerdere malen heeft proberen te tippen over spelers uit Servië. "Geloof mij, ik heb tien keer verschillende mensen gevraagd."

Grujic heeft Joop Munsterman en Jan van Halst gevraagd en van laatstgenoemde mocht hij een paar weken meelopen in de opleiding. De oud-voetballer is van mening dat er vrijwel 'niets' in de academie gebeurt en wijst op de vele goede spelers en grote talenten die zouden rondlopen in onder meer Servië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië en Montenegro.

Grujic stelt dat hij in het verleden de namen van toekomstige wereldsterren heeft doorgegeven. "Ik heb FC Twente op spelers als Aleksandar Kolarov, Nemanja Matic, Branislav Ivanovic en Marko Grujic gewezen, maar ze hadden geen interesse. Ik dacht dat ze op dat moment perfect waren voor FC Twente. Dat zijn nu echt topspelers. Ik ben er altijd om FC Twente te helpen, het gaat niet om geld."