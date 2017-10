Pochettino: ‘Voor mij is hij een van de beste nieuwe spelers in de wereld’

Twee weken geleden deelden Tottenham Hotspur en Real Madrid de punten (1-1) in het Santiago Bernabéu en woensdagavond mogen beide clubs proberen de volgende ronde van de Champions League veilig te stellen als ze elkaar ontmoeten op Wembley. Mauricio Pochettino heeft tegen Real waarschijnlijk weer de beschikking over topscorer Harry Kane.

"We vertrouwen erop dat hij kan spelen, maar dat kan ik niet met honderd procent zekerheid garanderen. Er is nog een dag te gaan. Maar we kunnen Real Madrid ook zonder hem verslaan. Dat is in ieder geval ons doel, met of zonder Harry", aldus de Argentijnse manager, geciteerd door onder meer AS. Pochettino weet dat Kane door menigeen een grote toekomst wordt voorspeld. De Engelsman wordt ook weleens vergeleken met Cristiano Ronaldo.

"Het zijn twee ongelooflijke spelers. We moeten respect tonen voor wat Cristiano heeft neergezet in de afgelopen jaren. Voor mij is Harry een van de beste nieuwe spelers in de wereld, zo niet de beste, en ik zou hem voor niemand willen ruilen", vervolgt Pochettino, die spreekt over een 'examen' tegen Real: "We willen laten zien dat we tegen de druk bestand zijn."

"Of het een goed moment is om te spelen tegen Real? Dat laat ik je na de wedstrijd wel weten. Soms is het beter om tegen een ploeg te spelen die net heeft verloren en soms haalt die ploeg juist extra motivatie daaruit. Deze wedstrijd zal hoe dan ook helemaal anders zijn dan die tegen Girona (2-1 verlies, red.). Real heeft het vermogen om in een paar dagen compleet anders te voetballen."