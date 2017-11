‘Patrick Kluivert wordt zwaar onderschat, vraag het maar aan Promes’

De trainerscarrière van Patrick Kluivert is nog niet echt van de grond gekomen. De 41-jarige oud-aanvaller begon als assistent bij NEC en werkte later ook nog bij FC Twente, het Nederlands elftal, Curaçao en bij de Onder-19 van Ajax. Kluivert zit momenteel zonder werkgever, maar Felitciano Zschüsschen denkt dat de Amsterdammer voor menig club een toegevoegde waarde kan zijn.

De 25-jarige Zschüsschen werkte bij de beloften van FC Twente samen met Kluivert en toen laatstgenoemde bondscoach werd van Curaçao, haalde hij Zschüsschen over om voor een interlandcarrière op het eiland te beginnen. “Kluivert appte mij. Als hij appt, zie ik het alsof een goede vriend met me appt, maar hij blijft toch een grote naam in het voetbal. Hij vroeg: ‘je bent half half toch? Ja? Oké, dan gaat er binnenkort misschien wat gebeuren, dus hou je telefoon in de gaten’. Zo is het gegaan, het ging heel snel.”

Zschüsschen, die voor de beloften van FC Twente 41 doelpunten maakte in 86 officiële wedstrijden, noemt zijn band met Kluivert ‘speciaal’: “Hij wordt zwaar onderschat. Dat weet ik omdat ik met hem heb gewerkt. Veel jongens waren lovend over hem, vraag maar aan jongens zoals Quincy Promes. Daarnaast heeft hij zichzelf bewezen. Met FC Twente werd hij kampioen en pakte hij ook de schaal (Super Cup tegen Ajax, red.). Hij wilde met Curaçao geschiedenis schrijven en ook dat heeft hij gedaan. “

Kluivert slaagde niet in zijn missie om Curaçao naar het WK in Rusland te leiden, maar leidde het land wel naar de laatste kwalificatieronde van de Caribbean Cup. Onder leiding van opvolger Remko Bicentini plaatste het land zich uiteindelijk voor dat toernooi, dat in juni 2016 zelfs werd gewonnen na een 1-2 overwinning op Jamaica. Zschüsschen komt momenteel overigens uit voor Inverness Caledonian Thistle op het tweede niveau van Schotland.

