Dinsdag, 31 Oktober 2017

Eredivisie-clubs toch weer in gesprek over competitieopzet

Indien Sam Allardyce bij Everton aan de slag gaat, moet er een vergoeding van 2,5 miljoen euro betaald worden aan Crystal Palace. Een dergelijke clausule is afgesproken toen Allardyce the Eagles afgelopen zomer verliet. (The Independent)

Arsenal is van plan om zich in januari bij Napoli te melden. The Gunners hebben de pijlen gericht op Jorginho, die nog tot 2020 vastligt in Napels. (TMW)

De clubs in de Eredivisie gaan mogelijk toch weer stemmen over onder meer een inkrimping van de competitie. De tegenvallende prestaties in Europa lijken tot een verandering van gedachten te hebben geleid. (Voetbal International)

David de Gea is teleurgesteld in Manchester United. De club weigert de sluitpost voorlopig een even goed contract als Paul Pogba en Romelu Lukaku te geven en dat zit de Spanjaard niet lekker. (Diario Gol)

Faouzi Ghoulam en Napoli naderen een akkoord over een nieuw contract. De Algerijn gaat verlengen tot medio 2022, waarbij zijn ontsnappingsclausule wordt vastgesteld op 35 miljoen euro. (Mediaset)