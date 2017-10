Sarri hekelt vergelijkingen: ‘Van Basten en Gullit werden groot onder hem’

Napoli en Manchester City staan woensdagavond weer tegenover elkaar, twee weken nadat the Citizens in eigen huis met 2-1 zegevierden over de Italianen. Josep Guardiola en Maurizio Sarri hebben meermaals aangegeven veel respect voor de ander te hebben en laatstgenoemde stelt dinsdagmiddag op een persconferentie dat vergelijkingen tussen de twee trainers eigenlijk nergens op slaan.

"Het is onmogelijk om mij met Guardiola te vergelijken", stelt de Italiaan. "Hij is een mythisch figuur, de beste van de wereld. Wat ik mooi vind aan het spel van Guardiola is de houding van de spelers. Zij bouwen op met unieke snelheid en met mooie bewegingen. We praten over een ongekend niveau en over een van de coaches die voetbal veranderd heeft."

"Tijdens de eerste wedstrijd waren ze verschrikkelijk goed de eerste twintig minuten. We moeten aan de UEFA vragen of de wedstrijd kan beginnen vanaf minuut 21", grapt Sarri, die ook weleens wordt vergeleken met Arrigo Sacchi. Onterecht, vindt de Italiaan: "Als ik vandaag zou stoppen, zou niemand mij herinneren, omdat ik nog niets gewonnen heb. Die vergelijking is een belediging naar Arrigo, hij heeft het Europese voetbal voorgoed veranderd. Iedereen zegt dat men wint met grote spelers, maar die spelers werden groot dankzij hem."

"Marco van Basten, Ruud Gullit… Franco Baresi maakte onder Sacchi een geweldige kwaliteitssprong", vervolgt Sarri, die woensdagavond in Ederson de gevaarlijkste tegenstander ziet: "Ik ben serieus. De keeper heeft geen één bal fout gespeeld tijdens de opbouw. Hij speelde vijftig passes richting de verdedigers en allemaal kwamen ze aan. Daardoor kwam City goed door onze druk heen."