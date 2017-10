Deschamps verlengt en krijgt garantie: ‘Niet een kwestie van geld’

Didier Deschamps heeft verlengd bij de Franse voetbalbond (FFF). De bondscoach van de nationale ploeg van Frankrijk heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot het EK van 2020. Noël Le Graët, voorzitter van de FFF, kondigde dinsdagmiddag op een persconferentie aan dat Deschamps tot 2020 eindverantwoordelijke blijft bij les Bleus.

"Ik heb gepraat met Didier Deschamps en we hebben gepraat over de mogelijkheid om nog eens twee jaar samen te werken tot het Europees kampioenschap in 2020. En we hebben een akkoord bereikt. Voor mij is Didier de allerbeste. Hij heeft alle doelstellingen gehaald en heeft de wil om verder te gaan. De doelstelling voor het komende WK is bij de laatste vier eindigen, maar hij zal hoe dan ook tot 2020 bij de ploeg blijven."

"Didier is een harde werker, iedereen is tevreden over hem. Gevolgen bij een misstap op het WK zitten niet bij het contract inbegrepen. Met Didier heb ik niet over geld gesproken, het was niet een kwestie van geld. We hebben vrij snel getekend", aldus Le Graët, die niet wilde ingaan op het feit dat Karim Benzema structureel niet wordt opgeroepen: "Didier is de baas. Hij heeft de volledige vrijheid om te selecteren wie hij wil."