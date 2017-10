‘Buitenbeentje’ Babel haalt uit naar Benítez: ‘Ik stond er alleen voor’

Ryan Babel is nog altijd teleurgesteld in Rafael Benítez. De aanvaller van Besiktas ruilde Ajax in 2007 in voor een dienstverband bij het Liverpool van Benítez, maar de Oranje-international zegt in gesprek met The Independent dat de Spanjaard, tegenwoordig manager van Newcastle United, hem valse beloftes heeft voorgeschoteld.

"Hij beloofde me destijds bepaalde dingen, zodat ik me goed kon blijven ontwikkelen. Ik dacht dat dat hetzelfde zou betekenen als de manier waarop voetballers bij Ajax worden geholpen, maar dan op een ander tempo", begint Babel zijn verhaal. "Maar vanaf het begin voelde ik me al een buitenbeentje. Ik stond er alleen voor. Geen hulp en dat is natuurlijk erg lastig voor een twintigjarige."

"Ik moest heel snel volwassen worden en me aanpassen", vervolgt de dertigjarige Babel. "Het waren inderdaad veel ups en downs, maar ik had ook geweldige ervaringen daar. Ik heb ook heel veel geleerd. Als ik nu terugkijk, had ik dingen zeker anders aangepakt, maar tegelijkertijd ben ik van mening dat ik meer begeleiding van de coaches had moeten krijgen."

Babel is echter niet verbitterd en zegt met plezier terug te kijken op zijn tijd bij Liverpool. Tegenwoordig speelt de ex-Ajacied bij Besiktas in Istanbul. "De mensen zijn hier erg behulpzaam. De eerste keer dat ik kennismaakte met de Turkse competitie, was ik positief verrast over de kwaliteit van de stadions, de velden en de fans. Turkse mensen zijn erg emotioneel, hebben veel passie voor voetbal. Ze willen echt zien dat hun team het goed doet", besluit Babel.