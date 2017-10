‘Passen, koppen, schieten... Hij kan de opvolger worden van Ronaldo’

Tottenham Hotspur en Real Madrid nemen het woensdagavond tegen elkaar op in het kader van de Champions League en dat betekent ook een confrontatie tussen sterspelers Harry Kane, die waarschijnlijk gaat spelen tegen Real, en Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde werd vorige week verkozen tot Beste Speler van de wereld, maar Steffen Freund, voormalig assistent-trainer van Tottenham, zegt dat Kane weinig voor de Portugees onderdoet.

"Kane kan de opvolger worden van Cristiano Ronaldo", zegt de oud-voetballer van onder meer the Spurs in gesprek met BILD. "Hij heeft een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt en wordt ieder seizoen beter. Passen, koppen, schieten, techniek, dribbelen, afmaken… Hoewel Harry in geen van de gebieden perfect is, kan hij tóch iets exceptioneels verrichten."

"Hij heeft helemaal geen zwakke plekken. Dat maakt hem de meest complete spits ter wereld", vervolgt Freund, die de transferperikelen rond Kane meekrijgt. De Duitser zegt dat Kane ambitieus is en wellicht in de nabije toekomst van club gaat veranderen: "Hij draagt Tottenham altijd mee in zijn hart. Maar Harry is een professional pur sang en wil altijd zo veel mogelijk succes behalen."