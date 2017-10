PSV'er kan clubrecord breken: 'Ik denk dat het een zegen van God is'

Joshua Brenet kan zondag een clubrecord breken. Als de 23-jarige verdediger met PSV niet verliest van FC Twente, gaat een record van Berry van Aerle uit de boeken. De cultheld van de Eindhovenaren bleef 49 Eredivisieduels op een rij zonder nederlaag in het shirt van PSV en Brenet kan zondag de vijftig wedstrijden zonder verlies aantikken.

"Ik kan best trots op die reeks zijn. Maar eerlijk gezegd houd ik me er niet zo mee bezig", vertelt de tweevoudig Oranje-international in gesprek met Omroep Brabant. "Ik wil gewoon iedere wedstrijd met deze club winnen en de drie punten pakken. Dat is het allerbelangrijkste. Ik hoop dat het team me helpt om zondag het record te pakken. Maar nogmaals: ik vind een overwinning veel belangrijker."

Brenet beseft echter wel dat hij een indrukwekkende reeks achter de rug heeft: "Dat klopt, 49 is niet zomaar iets. Ik draai al een tijdje mee, het zegt wel wat. Het is natuurlijk wel mooi." Een verklaring voor de reeks heeft Brenet niet echt: "Is het geluk? Ik denk dat het een zegen van God is. Zo zie ik het zelf. Als we winnen, doen we sowieso een glaasje. Voor het record kan er nog wel een glaasje bij."