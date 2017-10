‘Leicester City polste Ranieri voor sensationele terugkeer’

Claude Puel is de nieuwe trainer van Leicester City en de Fransman heeft door de 2-0 zege op Everton afgelopen zondag zijn eerste overwinning als manager van the Foxes al binnengesleept. Puel is de opvolger van Craig Shakespeare, die midden oktober werd ontslagen, maar de ex-manager van onder meer Southampton zou niet de eerste keus zijn geweest.

Claudio Ranieri, die in 2016 met Leicester City landskampioen werd, werd in februari van dit jaar de laan uitgestuurd door de tegenvallende resultaten. Nadien heeft de oefenmeester onderdak gevonden bij FC Nantes. De 66-jarige coach zou begin oktober, volgens onder meer Corriere dello Sport, echter benaderd zijn om het stokje van Shakespeare weer over te nemen.

Ranieri was gevleid door de interesse van Leicester City, maar zou vriendelijk hebben bedankt met de woorden ‘no grazie’. De Italiaan wist in de voetbaljaargang 2015/16 het onmogelijke te presteren door met the Foxes landskampioen te worden. Het seizoen daarop behaalde Leicester City de kwartfinale van de Champions League, maar vocht de ploeg van Ranieri in de Premier League tegen degradatie.