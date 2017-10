Heitinga wijkt bij Ajax af van routine: ‘Normaal kunnen we dat monitoren’

Ajax Onder-19 is dinsdag rond het middaguur geland in Polen en neemt het dinsdagavond om 18:00 uur op tegen de leeftijdsgenoten van Legia Warschau in de UEFA Youth League. John Heitinga, trainer van de Amsterdamse talenten, ziet de positieve kant van de niet-alledaagse voorbereiding in. "Het is een leerproces voor de jongens."

De wedstrijd tegen Legia zou eigenlijk woensdag worden gespeeld, maar dat is een nationale feestdag in Polen, waardoor de wedstrijd is vervroegd. "Normaal gesproken reizen we een dag van tevoren, maar dat is bij deze trip niet het geval. Daar moeten de jongens mee om gaan. Dat is een stukje discipline", laat Heitinga op de clubsite weten.

"Wat doen ze de avond ervoor? Wat eten en drinken ze? Normaal kunnen we dat monitoren in het hotel. Nu zijn ze zelf verantwoordelijk. Dat is zeker een leermoment", vervolgt de oud-verdediger. "Vanavond gaat blijken wat voor invloed de voorbereiding heeft. Maar we moeten gewoon zorgen dat we negentig minuten geconcentreerd zijn. Dan kunnen we een goede stap zetten naar de volgende ronde."