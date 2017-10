Lovren ontvangt ‘walgelijke’ doodsbedreiging: ‘Ik kan dit niet accepteren’

Dejan Lovren speelde op 22 oktober tegen Tottenham Hotspur (4-1) niet zijn beste wedstrijd namens Liverpool en werd na een halfuur naar de kant gehaald. De 28-jarige verdediger kreeg veel kritiek te verduren vanwege zijn spel, maar dat stelt volgens de Kroaat niets voor in vergelijking met de 'walgelijke' doodsbedreiging die hij heeft ontvangen.

Via Instagram deelt Lovren een privébericht waarin een persoon vertelt dat hij of zij de familie van de voetballer gaat vermoorden. "Het maakt me niet uit dat mensen over me praten, dat zegt meer iets over hen. Maar ik kan niet negeren dat mijn familie wordt bedreigd", aldus Lovren. "Ik kan en zal dit niet accepteren." De Engelse politie en Liverpool hebben kennis genomen van de bedreiging en verzamelen momenteel meer details.

Jürgen Klopp heeft vóór de wedstrijd tegen Huddersfield Town (3-0) aangegeven dat hij de 'hetze' richting Lovren hekelt. "Jullie (journalisten, red.) zijn het soort mensen die bij een ongeluk gaan toekijken en hun smartphones erbij halen in plaats van te helpen", zei de Duitse manager van Liverpool. "Natuurlijk is het niet de meest geweldige week in zijn leven, maar het is slechts voetbal. Mensen worden niet een beter of slechter persoon als ze een fout maken in een voetbalwedstrijd."