‘We moesten Luis waardig vervangen en dachten dat Alexis dat zou kunnen’

Brendan Rodgers was van 2012 tot 2015 manager van Liverpool en moest in 2014 afscheid nemen van Luis Suárez, die verkaste naar Barcelona. De Noord-Ier had Alexis Sánchez, die destijds speelde bij de Catalaanse club, als vervanger op het oog, maar de aanvaller koos voor Arsenal. Rodgers zegt bij talkSPORT dat het mislopen van de Chileen een aderlating was.

"We voelden aan dat Luis wegging en we moesten een wereldspeler voor hem in de plaats halen", legt de huidige trainer van Celtic uit. "We waren als tweede geëindigd en speelden geweldig voetbal. De spelers waren erg flexibel in hoe ze speelden en ik wilde die volgende stap maken. Daardoor moesten we Luis waardig vervangen. En we dachten dat Alexis dat zou kunnen."

Uiteindelijk vertrok de 115-voudig international naar het Emirates Stadium en in dienst van Arsenal kwam hij reeds tot 74 goals en 45 assists in 153 duels. Liverpool verzekerde zich in 2014 van de diensten van Mario Balotelli, maar de spits voldeed niet aan de verwachtingen. De Italiaan kwam in dat ene seizoen voor the Reds niet verder dan 4 goals in 28 wedstrijden.