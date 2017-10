‘Hier kan een club als NEC of NAC ook zomaar kampioen worden’

Johan Kappelhof ruilde FC Groningen in 2016 in voor een avontuur bij Chicago Fire. De 27-jarige verdediger zegt in gesprek met ELF Voetbal dat hij het naar zijn zin heeft in Amerika en dat hij voorlopig geen aanstalten maakt om zijn heil ergens anders te zoeken. "Ik had niet gedacht dat ik ooit hier zou voetballen en dat we het met ons gezin ook zo goed zouden hebben."

"Mijn droom was altijd om in Engeland te gaan voetballen, maar mijn variant van The American Dream bevalt goed. Veel jongens die ik ken uit de voetbalwereld hebben al een keer geïnformeerd of ik iets voor ze kan betekenen voor een transfer naar de VS. Ik kan iedereen adviseren een keer deze kant op te komen", aldus Kappelhof die aangeeft dat het voetbal in Amerika steeds beter wordt.

Kappelhof verwacht dat veel Nederlandse clubs het moeilijk zouden hebben tegen Amerikaanse teams: "De competitie is onvoorspelbaar. Je ziet het aan ons dit seizoen, maar kijk ook maar naar LA Galaxy. Zij waren vorig seizoen heel sterk en dit jaar zijn ze laatste geworden in de Western Conference. Je hebt in de MLS geen vaste top drie zoals Ajax, Feyenoord en PSV in Nederland."

Kappelhof, die in december 2018 uit zijn contract loopt, zegt dat iedere club de titel kan pakken in de MLS: "Hier kan een club als NEC of NAC ook zomaar kampioen worden. Ik denk dat de MLS een light-versie is van de Engelse Premier League. Het spel gaat alle kanten op, het tempo is hoog. Nederlandse clubs zijn tactisch verder. Op dat gebied kunnen ze hier stappen zetten."