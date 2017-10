Sergio Ramos kiest kleur: ‘Ik wil dat Barcelona in LaLiga blijft’

Real Madrid verloor zondag met 2-1 van Girona, waardoor het gat tussen de Koninklijke en koploper Barcelona in de competitie is opgelopen tot acht punten. Slechts drie keer in de historie van LaLiga heeft een team een verschil van acht punten goedgemaakt en vervolgens kampioen geworden. Sergio Ramos heeft er alle vertrouwen in dat Real de Catalaanse concurrent nog kan inhalen.

"Het zou niet de eerste keer zijn in LaLiga als er acht punten worden weggepoetst", zegt Ramos bij Onda Cero. "We moeten leren van onze fouten. Dit is wel een groot gat en Barcelona verliest weinig punten, dat kan ons de titel kosten." De 31-jarige verdediger van Real is van plan nog enkele jaren op het veld te staan, maar ziet zichzelf in de toekomst een functie als voorzitter bekleden van de Spaanse voetbalbond.

"Als topsporter en aanvoerder van de nationale ploeg denk ik dat het goed is om alles bij de bond even grondig te veranderen. Voorzitter worden is in de toekomst een mogelijkheid. En in mijn bestuur zouden er eerlijke mensen zitten die klaar zijn om de wereld te bestrijden", stelt Ramos, die aangeeft dat de bond de internationals van de Spaanse ploeg nog tien miljoen euro schuldig is: "We maken ons zorgen over de verwaarlozing. En niet alleen omdat ze ons niet betaald hebben, want gelukkig hebben we voedsel."

Ramos gaat tijdens het interview ook in op de perikelen rond het Catalaans referendum en de mogelijkheid dat Barcelona niet meer in LaLiga actief kan zijn: "Ik wil dat Barcelona in LaLiga blijft. Ik voelde me zondag (duel met Girona in Catalonië, red.) net zo Spaans als alle andere dagen. Wat me meer zorgen baart dan de situatie in Catalonië, is dat het Spaanse volkslied geen tekst heeft. Ik wil dat ons volkslied tekst krijgt. Ik ben jaloers op andere nationale ploegen die uit volle borst meezingen."