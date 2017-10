Fans mogen geen riem dragen naar Napoli-City: ‘Dit is echt gekheid’

Supporters mogen naar de wedstrijd tussen Napoli en Manchester City geen riem dragen. Fans van de Italiaanse club gebruikten het kledingstuk twee weken geleden bij de onderlinge ontmoeting in Engeland als wapen en verwondden vijf supporters van the Citizens. Om dit soort incidenten te voorkomen, is het fans verboden een riem te dragen.

Een Italiaanse fan heeft een celstraf van vijf maanden gekregen voor de aanval met een riem. Een groep van acht Napoli-supporters viel voorafgaand aan de wedstrijd in het Etihad Stadium een pub met fans van Manchester City aan. Een zeventienjarige jongen liep serieuze verwondingen aan het hoofd op door de schermutselingen.

Ook staf en media mogen geen riem dragen naar de wedstrijd. Het is nog onduidelijk of het verbod ook voor de spelers geldt. “Dit is echt gekheid. Ik weet dat Napoli-fans de riem als een wapen hebben gebruikt, maar dat is nooit een ding geweest in Engeland. Opeens mogen we nu geen riem om”, zegt Kevin Parker namens de supportersvereniging van Manchester City tegenover de Daily Mail.