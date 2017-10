‘Ik heb nooit getwijfeld, ook niet nadat we na zes duels nog nul punten hadden’

PSV heeft Hidde Jurjus dit seizoen gestald bij Roda JC Kerkrade en de sluitpost heeft het naar zijn zin in Limburg. In de wedstrijd tegen Feyenoord was hij een van de uitblinkers aan de kant van Roda en mede dankzij Jurjus hield zijn ploeg een punt over aan de ontmoeting met de Rotterdammers (1-1). Mede daardoor kon de doelman rekenen op positieve geluiden vanuit het publiek.

“De Roda-fans moesten mij leren kennen, en omgedraaid was dat ook het geval. Als je dan hoort hoe het publiek je naam roept, als je ziet hoe er een samenspel tussen ons ontstaat, ja, dat voelt goed”, zegt Jurjus in gesprek met de Limburger. De huurling van PSV had in Kerkrade de zware taak om Benjamin van Leer op te volgen, die afgelopen zomer naar Ajax vertrok. “Benjamin heeft hier iets neergezet.”

“Onbewust heb je dan toch het gevoel dat je een belangrijke plek moet invullen”, vervolgt Jurjus, die het seizoen voor Roda sportief wel tegenvallend zag starten. “Nee, ik heb nooit getwijfeld of ik deze stap wel had moeten zetten. Ook niet toen we na zes wedstrijden nog altijd nul punten hadden. Die nul ging op een gegeven moment wel als iets akeligs voelen. Ik dacht: hoe pakken we dit op als ploeg? Gelukkig hebben we ons niet van de wijs laten brengen.”