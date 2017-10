Ter Stegen prijst Duitser aan bij Barcelona: ‘Een fantastische speler’

Leon Goretzka speelt dit seizoen nog voor Schalke 04, maar de kans dat hij volgend seizoen nog in Gelsenkirchen te bewonderen is, is klein. De Duits international heeft een aflopend contract en er zijn tal van ploegen die daarvan willen profiteren. Ook Barcelona zou hem hoog op het verlanglijstje hebben staan en de Duitse keeper Marc-André ter Stegen zou hem graag verwelkomen in Camp Nou.

Goretzka maakte afgelopen zomer veel indruk op de Confederations Cup en wordt sindsdien gelinkt aan de grootste clubs uit Europa. Door zijn aflopende contract is hij in de zomer van 2018 transfervrij en de kans dat hij in januari wordt weggekocht is daardoor aanzienlijk. “Leon is een fantastische speler”, zegt Ter Stegen in gesprek met Revier Sport. “Ik mag hem zowel als voetballer als persoon. Hij beschikt over uitmundende kwaliteiten. Ik denk dat hij voor een van de topclubs in Europa kan spelen.”

Mogelijk maakt Goretzka de overstap naar Barcelona. “Wat ik van hem bij de nationale ploeg heb gezien, is buitengewoon en heel knap. Ik denk dat hij in de toekomst alleen maar beter wordt. Ik weet niet bij welke club hij uiteindelijk terechtkomt. Misschien blijft hij wel gewoon bij Schalke 04 en dan kan ik die club alleen maar feliciteren.”