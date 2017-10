‘Keizer komt zo bij zijn spelers ook niet meer geloofwaardig over’

Marcel Keizer zit in een lastige spagaat met de keuze tussen Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar. De oefenmeester zei in het begin van het seizoen meerdere malen dat de Deen zijn eerste spits was, maar zette hem vervolgens toch een aantal keer op de reservebank. Kenneth Perez vindt dat Keizer met die uitspraken zijn geloofwaardigheid op het spel heeft gezet.

“Als je als trainer zegt dat Dolberg de eerste spits is, krijgt de hele selectie dat mee. Als hij vervolgens vijf wedstrijden op de bank zit, kom je bij de Ajax-spelers ook niet meer geloofwaardig over. Ik vind het gek om zo'n uitspraak voor de camera te doen”, zegt Perez bij het programma Natafelen met Kees. In de wedstrijd tegen Willem II verschenen Dolberg en Huntelaar samen aan de aftrap.

"Natuurlijk is Dolberg de eerste spits, maar het werd al snel duidelijk dat Klaas-Jan de eerste spits werd”, vervolgt de Deense analist zijn verhaal. “Het heeft ook met prestaties te maken. Er komt dan een moment dat Dolberg op de bank komt. Je communiceert ook met je spelers in ieder interview dat je afgeeft. Dolberg kan hier ook een betere spits door worden.”