‘Of Bosz koppig is? Ja, maar ik hoop dat hij geleerd heeft van het verleden’

De druk op de schouders van Peter Bosz bij Borussia Dortmund neemt toe. Na een tegenvallende voorbereiding, leek hij de boel aardig op de rit te hebben en ging hij uitstekend van start in de Bundesliga. De laatste weken hapert de voetbalmachine van Bosz en overwinteren in de Champions League lijkt alleen in theorie nog te kunnen. Huub Stevens vindt dat Bosz zich op glad ijs bevindt en moet werken aan een ‘Plan B’.

Oktober was een belabberde maand voor Borussia Dortmund. RB Leipzig was met 2-3 te sterk, terwijl in de Champions League niet werd gewonnen van APOEL Nicosia (1-1). Vervolgens bleef het team van Bosz tegen Eintracht Frankfurt steken op 2-2, waarna er een 4-2 nederlaag volgde bij Hannover 96. De koppositie heeft Dortmund inmiddels afgegeven aan Bayern München. "Bosz is iemand die aan zijn ideeën en plannen vasthoudt. Daar wijkt hij niet van af", zegt Stevens bij Sport1.

Bij Ajax kreeg Bosz regelmatig het verwijt geen ander plan achter de hand te hebben en dat krijgt hij ook nu weer te horen. "Ik vind dat er ook een Plan B moet zijn. Soms moet je je spelers ook helpen om ze het vertrouwen terug te geven. Of Bosz koppig is? Ja, natuurlijk, maar ik hoop dat hij wel degelijk geleerd heeft van het verleden. (...) De leiding van Dortmund heeft Bosz aangetrokken vanwege het voetbal dat hij Ajax vorig jaar liet spelen. Maar er moet wél gepresteerd worden."

Bosz hoeft voorlopig niet te vrezen voor ontslag, maar de ommekeer moet niet heel lang meer uitblijven. "Dortmund moet snel weer gaan winnen. Daar draait het om. Dit is een gevaarlijke situatie voor Bosz, omdat hij weigert af te wijken van zijn speelstijl en filosofie.”