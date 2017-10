‘Ik zou Vermeer op goal zetten in plaats van Jones op dit moment’

Van een sportieve crisis wil men bij Feyenoord nog niet spreken, maar iedereen had na het kampioensjaar meer gehoopt dan de zesde plaats op de ranglijst. Daarnaast pakte de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst nog geen punt in de Champions League. Met name in de achterhoede, het deel van het elftal dat vorig seizoen stond als een huis, kampt Feyenoord met veel blessures. Brad Jones, vorig seizoen nog een van de uitblinkers, blijkt niet de steunpilaar van weleer en commentator Emile Schelvis vindt dat Van Bronckhorst moet ingrijpen.

Jones blunderde tegen NAC Breda en kreeg tegen clubs als Manchester City en Ajax al heel wat doelpunten om zijn oren. Kenneth Vermeer is volledig fit en wat betreft Schelvis krijgt de ex-Ajacied zijn plek tussen de palen terug. "Ik zou Kenneth Vermeer op goal zetten in plaats van Jones op dit moment. Omdat de verdediging nu veel verder van de laatste lijn af speelt”, legt hij uit bij FC Rijnmond. “Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin hadden nogal die neiging om verder terug te blijven, want ze zijn niet de snelsten. Nu speel je er verder vandaan.”

Woensdagavond treedt Feyenoord in Donetsk aan tegen Shakhtar. "Veel aanvallers komen nu één op één met de keeper: Shakhtar Donetsk, Ajax en Roda JC ook weer. Daar vind ik Vermeer gewoon sterker in”, aldus Schelvis. “Jones heeft krediet verdiend op basis van vorig seizoen en ik vind hem geweldig bij hoge ballen, maar het is toch weer een ander seizoen. Ik zou voor Vermeer kiezen. Vermeer heeft ook een hele fijne trap.”