Kritiek op jonge wereldkampioenen: ‘Er staat geen logo op de foto'

Engeland Onder-17 werd afgelopen weekeinde wereldkampioen door Spanje in de finale met 5-2 te verslaan. De spelers van de Engelsen vierden dit door hun shirts om te draaien, zodat de naam en het rugnummer goed te zien waren. Dit was tegen het zere been van Danny Murphy, die van mening is dat de spelers dit alleen maar deden om aandacht te vragen.

“Er staat geen logo van Engeland op de foto van de wereldkampioen Onder-17, dat is in mijn ogen verkeerd. Ze hebben hun shirt omgedraaid, zodat iedereen in de wereld kan zien wie ze zijn”, zegt de oud-middenvelder van onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur en Fulham. “Ze willen allemaal zeggen: Ik ben een goede speler, ik kom eraan. Kijk naar mij. Dat is wat er op dit moment verkeerd gaat in de maatschappij.”

“Ze denken aan beroemdheid en doorbreken als voetballer. Ik vond de manier waarop ze speelden geweldig, sommige spelers zullen uitgroeien tot stervoetballers. We hebben het over uitzonderlijk talent en ik geniet van de manier waarop ze spelen, daar moeten we allemaal trots op zijn. Het zegt alleen genoeg dat het logo van Engeland niet op de foto staat”, concludeert Murphy. “Kennelijk willen ze liever met hun naam op de borst spelen, omdat ze bekend willen worden. Dat is niet per se verkeerd, maar wel op dat moment.”