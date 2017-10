Mourinho vergeleken met bokslegende: ‘Hij is soms als Mayweather’

José Mourinho staat bekend als een trainer die weinig geeft om mooi voetbal. Hij wil altijd om de prijzen spelen en als dat soms met ‘betonvoetbal’ moet gebeuren, dan laat hij dat niet na. De kritiek die hij krijgt op zijn verdedigende spel, doet hem niets. Oud-international Gary Neville bestempeld Mourinho dan ook als een ‘saaie’ manager en vergelijkt hem met bokslegende Floyd Mayweather.

Mourinho werd bekritiseerd na het doelpuntloze gelijkspel tegen Liverpool eerder deze maand, maar na een 1-0 overwinning op Tottenham Hotspur afgelopen zaterdag, is Manchester United terug te vinden op de tweede plaats in de Premier League. Neville, achtvoudig landskampioen met the Red Devils, vindt dat Mourinho wat tactiek betreft vergeleken kan worden met Mayweather. De bokskampioen staat wereldwijd bekend om vijftig gewonnen bokspartijen en geen nederlaag en behaalde deze indrukwekkende statistiek met een doorgaans verdedigende tactiek.

“Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur, red.) en Jürgen Klopp (Liverpool, red.) hebben geweldige reputaties voor hun aanvallende spel”, zegt Neville bij Sky Sports. “Maar Mourinho is soms als Mayweather. Mayweather wordt soms saai genoemd, omdat hij zijn verdediging als wapen gebruikt. Hij put zijn tegenstanders uit door hen op hem in te laten slaan.”

Ondanks de goede resultaten dit seizoen, is Manchester United niet de titelfavoriet. Manchester City imponeert en gaat met een voorsprong van vijf punten aan kop. De goede vorm van the Citizens kan volgens Neville wel eens tegen Mourinho gaan werken. Want in het verleden was het juist Manchester United dat bekend stond om het mooie voetbal “Hij heeft twee problemen en die zijn emotioneel: de geschiedenis van Manchester United en het voetbal van Pep Guardiola. Dat zijn de twee aspecten die hem in de problemen kunnen brengen, maar dat is een kwestie van perceptie.”