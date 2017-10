‘Een speler van Heracles kan per definitie niet in aanmerking komen voor Oranje’

Brandley Kuwas presteert dit seizoen uitstekend bij Heracles Almelo en scoorde dit seizoen driemaal, terwijl hij al voor vijf assists zorgde. Daardoor gaan er stemmen op om de vleugelaanvaller een kans te geven in Oranje. Kenneth Perez is het daar echter niet mee eens en vindt dat spelers van een club als Heracles niet in het Nederlands elftal horen.

“Het is een gek idee. Maar als we toch bezig zijn met uitproberen. Dan kun je wel álles uitproberen. Guus Til scoorde afgelopen weekend ook twee keer. Is dat misschien wat? Ik vind dat een speler die bij Heracles voetbalt, per definitie niet in aanmerking kan komen voor het Nederlands elftal”, zegt Perez bij het programma Natafelen met Kees.

“Je hebt ook Bas Dost, die aan de lopende band scoort in Portugal. Dat zou ook kunnen”, stelt de Deen. Henk Hoijtink, journalist van Trouw, is het met Perez eens dat niet iedereen zomaar een kans in Oranje verdient. “Dan moet je met minder aanvallers gaan spelen, als je die niet hebt. Als je naar Heracles moet voor het niveau, dan moet je met minder aanvallers gaan spelen.”