‘Daarna zijn ze Gertjan Verbeek spuugzat en gaat de vlag uit als hij vertrekt’

Gertjan Verbeek zette maandag in een volle perszaal zijn handtekening onder een contract dat hem als trainer en technisch manager tot en met medio 2019 aan FC Twente verbindt. De verwachting is dat hij de boel flink zal opschudden in Enschede, mede omdat hij dubbelfunctie gaat vervullen. Over dat laatste deed de kersverse coach van de Tukkers maandag luchtig. "Ik zie het niet als een dubbelfunctie. Ik heb de naam me overal mee te bemoeien."

"Verbeek heeft een van de meest dwingende blikken in het voetbal. Als hij komt, gebeurt er iets met een elftal", vertelde Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad, maandag op NPO Radio 1. Collega Martijn Krabbendam denkt dat FC Twente nog heel wat te wachten staat met Verbeek aan het roer. Hij herinnert zich nog goed toen Verbeek voor de selectie van Feyenoord stond, in het seizoen 2008/09. De samenwerking was van korte duur.

"Dat ging niet goed, want hij bemoeide zich overal mee. Zo moest bijvoorbeeld het hele krachthonk verbouwd worden." Wijffels erkende dat Verbeek 'een heel specifieke manier van werken' heeft. Krabbendam: "Dat werkt dan een jaar of twee, drie goed. Daarna zijn ze hem spuugzat en gaat de vlag uit als hij vertrekt."

De dubbelfunctie van Verbeek zorgt toch voor vraagtekens. "Gertjan gaat aan Gertjan vragen wat voor werk hij heeft geleverd", zegt Krabbendam. "Maar FC Twente loopt niet over van voetbalverstand in de leiding." Wijffels vindt het vreemd dat Verbeek zijn werk als analist op televisie zal voortzetten, zij het in mindere mate. "Dat vind ik een misser van hem. Hij zegt dat hij zich niet monddood laat maken, maar als hij niet zijn mening geeft op televisie, is zijn mening dan minder compleet?"