‘Ik ben niet naar FC Groningen gekomen om in het rechterrijtje te spelen’

Lars Veldwijk en FC Groningen beleven een zware tijd. De noorderlingen verloren vijf van de laatste zeven duels, vonden hun Waterloo in de KNVB Beker en naderen de degradatiezone. De positie van Ernest Faber staat dan ook onder druk, al hebben technisch manager Ron Jans en directeur Hans Nijland hun vertrouwen in de hoofdtrainer uitgesproken.

Veldwijk spreekt het woord crisis zonder problemen uit. "Je mag rustig zeggen dat het crisis is. Daar moeten wij aan werken als groep", zo vertelt de aanvaller dinsdag in De Telegraaf. Van oorlog in de kleedkamer van de nummer veertien van de Eredivisie is echter geen sprake. "Maar je mag elkaar wel de waarheid zeggen, want het gaat gewoon niet goed hier."

"Spelers moeten dingen van elkaar accepteren. Als ik je wat zeg, kun je dat aannemen en moet het klaar zijn. Je hebt hier met allemaal profs te maken en die horen incasseringsvermogen te hebben." Een forse enkelblessure hield Veldwijk enkele weken aan de kant. Hij maakte afgelopen weekeinde tegen Sparta zijn rentree, na een periode waarin hij zeer gefrustreerd op de tribune zat.

"Ik ben niet naar Groningen gekomen om in het rechterrijtje te spelen. Je wil het elftal helpen, maar dat kon niet op het veld." Veldwijk probeerde de boel hoe dan ook op te peppen. "FC Groningen hoort niet op de plek te staan waar het nu staat. De prijzen worden niet verdeeld in dit stadium van de competitie. We hebben nog meer dan twee derde van de competitie voor de boeg.’’