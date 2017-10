Nederlander hielp Shakhtar aan tientallen miljoenen: ‘Geweldige talenten’

Jan Streuer was tussen 2007 en 2016 als hoofdscout en adviseur aan Shakhtar Donetsk verbonden. De Nederlander zorgde ervoor dat de Oekraïense club, woensdag tegenstander van Feyenoord in de Champions League, tientallen miljoenen verdiende aan de verkoop van Braziliaanse voetballers. Zo raakte Streuer op het WK Onder-20 in Egypte onder de indruk van Douglas Costa en Alex Teixeira.

"Het waren geweldige talenten”, zegt Streuer dinsdag in De Telegraaf. "Spelers als Douglas Costa en Alex Teixeira kostten destijds, in 2010, zo’n zeven miljoen euro. Daar wordt nu om gelachen. De club was heel slagvaardig. En voorzitter en eigenaar Rinat Akhmetov was zeer gecharmeerd van Braziliaanse voetballers. Hij ging natuurlijk nooit zelf kijken, maar wilde wel altijd beelden zien."

Douglas Costa werd voor dertig miljoen euro aan Bayern München verkocht, terwijl Jiangsu Suning liefst vijftig miljoen euro neertelde voor Alex Teixeira. Ook Willian en Fernandinho stonden op de loonlijst van Shakhtar, dat soms wat ongeduldig was. "Zo’n Alex Teixeira was pas negentien jaar. Na een half jaar kwamen ze naar me toe en vroegen ze waarom ze hem in hemelsnaam gehaald hadden. Ik zei: ’Geef die jongen wat tijd, het komt wel’. Je kunt toch niet verwachten dat zo’n speler direct een vaste waarde is? Dat hij dan jaren later voor vijftig miljoen wordt verkocht geeft wel een goed gevoel."

De onveilige situatie in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat Shakhtar niet meer de club van een paar jaar geleden is, al kan coach Paulo Fonseca nog over Brazilianen als Fred, Taison en Bernard beschikken. "Dat zijn inderdaad heel goede spelers, al zijn ze (nog) niet van het niveau van die sterren van weleer", zegt Streuer. "Die jongens spelen nog in Oekraïne omdat ze een paar jaar terug heel goede, langdurige contracten hebben getekend."