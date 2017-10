Burnley komt op gelijke hoogte met Liverpool en nadert Arsenal en Chelsea

Burnley blijft uitstekend meedraaien in de middenmoot van de Premier League. Het elftal van Sean Dyche rekende maandagavond op eigen veld met minimaal verschil (1-0) af met Newcastle United en is door de overwinning opgeklommen naar een zevende plaats. The Clarets staan nu in punten gelijk met Liverpool, terwijl Arsenal en Chelsea beide slechts drie punten meer hebben.

Jeff Hendrick verzorgde een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De Ierse middenvelder was bij de tweede paal ontsnapt aan de aandacht van de bezoekers en kreeg vervolgens een niet te missen kans aangeboden door Johann Berg Gudmundsson. Het betekende voor Burnley pas het derde doelpunt op het eigen Turf Moor dit seizoen in de Premier League.

Newcastle United maakte een matige indruk en verloor zo na drie wedstrijden zonder nederlaag weer eens in de competitie. De ploeg van Rafael Benítez doet het desondanks nog altijd zeer behoorlijk: na tien duels staan the Magpies op een verdienstelijke negende plaats in Engeland.