Kanonskogel Perisic bezorgt Inter beste seizoensstart ooit

Internazionale heeft maandagavond geen fout gemaakt op bezoek bij Hellas Verona. De formatie van Luciano Spalletti had het zeker niet gemakkelijk tegen de promovendus, maar werd uiteindelijk gered door een verwoestende uithaal van Ivan Perisic: 1-2. De Milanezen zijn door de overwinning weer opgeklommen naar een tweede plaats in de Serie A; de achterstand op koploper Napoli bedraagt na elf competitieduels twee punten.

Inter bleef ongeslagen in zijn laatste vijftien ontmoetingen met Hellas en was de bovenliggende partij in de eerste helft. Het duurde uiteindelijk tot negen minuten voor rust voordat de ban gebroken werd door de bezoekers. Antonio Candreva ging over de rechterflank aan de wandel met de bal, waarna hij een afgemeten voorzet in huis had op Borja Valero. De Spaanse middenvelder kon vervolgens van dichtbij geheel vrijstaand de 1-0 binnen lopen.

I Nerazzurri zaten zo op rozen, maar kregen na een uur voetballen een fikse tegenvaller te verwerken. Doelman Samir Handanovic beging een overtreding op Alessio Cerci, waarna Giampaolo Pazzini de stand vanaf de strafschopstip weer in evenwicht bracht. Een geweldige uithaal van Perisic na een afvallende hoekschop enkele minuten later bezorgde de ploeg van Spalletti echter alsnog de drie punten. Inter heeft nu na elf competitiewedstrijden 29 punten en verbreekt daarmee het oude record uit het seizoen 2009/10, toen het na hetzelfde aantal duels 28 punten had.