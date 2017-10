Steun voor opvolger Koeman: ‘We vermoorden hem, het is belachelijk’

Everton blijft ook na het ontslag van Ronald Koeman aanmodderen in de Premier League. The Toffees gingen zondagmiddag betrekkelijk kansloos onderuit op bezoek bij Leicester City en leden zo alweer hun vijfde nederlaag in de laatste zes wedstrijden in alle competities. Gary Neville heeft zich geërgerd aan het defensieve gestuntel van de ploeg.

Everton keek in het King Power Stadium al na een half uur tegen een 2-0 achterstand aan en wist in het vervolg geen verandering meer aan te brengen in die stand. “De ervaren spelers in de verdediging blijven me voortdurend teleurstellen”, zegt de oud-verdediger van Manchester United maandag bij Sky Sports. “Ik vind dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen, maar ze doen het niet. Ze gaan hun verantwoordelijkheid uit de weg.”

David Unsworth werd na het ontslag van Koeman door Everton naar voren geschoven als tijdelijke opvolger. De Engelsman wist in zijn eerste twee duels als eindverantwoordelijke nog niet voor een ommekeer te zorgen, maar volgens Neville doet het bestuur van de club er goed aan zich achter de oefenmeester te scharen. "Hij is een jonge manager die nu zeven dagen de leiding heeft. Hij bewijst de club een dienst, zonder respectloos te zijn. Hij heeft door de jaren heen de nodige jonge spelers ontwikkeld en nu vermoorden we hem, omdat hij een paar wedstrijden heeft verloren. Het is belachelijk."