‘Er liggen mogelijkheden voor Feyenoord, maar ik verwacht een dikke nederlaag’

Feyenoord speelt woensdagavond op bezoek bij Shakhtar Donetsk zijn vierde groepswedstrijd in de Champions League dit seizoen. De Rotterdammers wachten nog altijd op hun eerste punten in de poule, maar Henk van Stee acht een goed resultaat in Charkov uitgesloten.

Shakhtar kampt in aanloop naar het duel met de nodige defensieve problemen. "En verder zijn ze op de omschakeling kwetsbaar omdat alle verdedigers vrij aanvallend zijn ingesteld", zegt de voormalig hoofd opleidingen van de Oekraïense grootmacht in gesprek met RTV Rijnmond. "Er liggen dus wel mogelijkheden voor Nicolas Jörgensen en Steven Berghuis. Maar ik denk toch, met de voorhoede en het middenveld dat ze hebben, dat het een dikke nederlaag gaat worden voor Feyenoord."

Shakhtar staat na drie duels op zes punten in poule F en kan woensdag dan ook een reuzenstap zetten richting de knock-outfase van het miljardenbal. "Vooraf zeiden ze in Oekraïne al dat de twee wedstrijden tegen Feyenoord beslissend zouden zijn om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. De eerste wedstrijd hebben ze gewonnen en ik verwacht dat het in Oekraïne ook heel zwaar gaat worden voor Feyenoord", aldus Van Stee.