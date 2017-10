Ünal stelt teleur bij Villarreal en is alweer toe aan zevende club

Enes Ünal verdedigt tot het einde van dit seizoen de clubkleuren van Levante. De twintigjarige spits wordt per direct gehuurd van competitiegenoot Villarreal, zo laat de promovendus maandagavond weten via de officiële kanalen.

De selectie van Levante wordt momenteel geteisterd door een heuse blessurecrisis, waardoor de Spaanse voetbalbond het mogelijk heeft gemaakt de huurdeal van Ünal buiten de transferperiode om te beklinken. Levante staat momenteel op een elfde plaats in LaLiga, maar wist slechts één keer te winnen in zijn laatste negen competitiewedstrijden.

Ünal was pas bezig aan zijn eerste maanden bij Villarreal, dat afgelopen zomer vijftien miljoen euro neertelde om hem los te weken bij Manchester City. De Turks international, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor FC Twente, was in de competitie pas tweemaal basisspeler voor el Submarino Amarillo en maakte vooralsnog slechts één doelpunt.